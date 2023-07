Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lobitzsch/MZ - In den nächsten Wochen für längere Zeit verreisen? Für Lars Schiefner kommt das nicht infrage. Immerhin ist er ein wichtiger Mann in einem Spektakel, das so nur alle sieben Jahre stattfindet. Schiefner gibt den Obermüller, wenn der Lobitzscher Kultur- und Traditionsverein vom 11. bis 13. August im Saaleörtchen eine Neuauflage der Altweibermühle veranstaltet.