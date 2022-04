Seit Wochen leere Lager: Warum für Weißenfelser Radläden die Drahtesel und Teile knapp werden

Zweiradhändler und Kunden in Weißenfels müssen derzeit mit langen Lieferzeiten klarkommen. Welche Gründe die Unternehmer dafür sehen und warum Kunden Kompromisse eingehen müssen.

Weissenfels/MZ - Es ist ein Trauerspiel. Gerade in der Corona-Krise haben viele Menschen das Fahrradfahren für sich entdeckt. In der ersten Zeit der Pandemie konnten die Händler sogar einen immensen Aufschwung bei den Verkäufen von Drahteseln verbuchen - seit Wochen aber leeren sich ihre Lager und auch Materialteile werden rar - nur Nachschub ist nicht in Sicht.