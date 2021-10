Sechsmonatige Sanierung der Ortsdurchfahrt Lützen beginnt

Lützen/DPA - In Lützen im Burgenlandkreis gibt es für Autofahrer rund ein halbes Jahr lang Beeinträchtigungen wegen der Sanierung der Ortsdurchfahrt. Diese beginne am Montag und ziehe sich voraussichtlich bis Mai 2022, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg mitteilte.

Die Arbeiten an der Bundesstraße 87 werden den Angaben zufolge in vier Bauabschnitten erfolgen. Eigentlich sollte die Straßensanierung schon seit September laufen, es habe aber Lieferengpässe beim Material gegeben, hieß es.

Geplant ist, die Fahrbahndecke zu erneuern, Entwässerungsanlagen zu sanieren und zwei Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Investiert werden laut Ministerium mehr als 400.000 Euro. Umleitungen würden abschnittsweise eingerichtet, hieß es.