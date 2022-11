Sechs Fahrzeuge bei Flucht vor der Polizei beschädigt

Weißenfels/MZ - Bei der Flucht vor der Polizei hat ein 39-jähriger Mann am Donnerstagabend in der Weißenfelser Innenstadt mehrere Unfälle verursacht, bei denen insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt wurden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Sachschaden wurde von den Beamten zunächst auf einen „hohen fünfstelligen“ Betrag geschätzt. Den Angaben zufolge wollte sich der 39-Jährige, der in seinem Wagen eine 17-jährige Beifahrerin dabei hatte, rasant einer Kontrolle entziehen. Auf seiner Flucht stieß er mit seinem Pkw in der Dammstraße mit einem in gleicher Richtung fahrenden Wagen zusammen. In der weiteren Folge kollidierte er zudem mit einem geparkten Kleintransporter, den er gegen drei weitere parkende Fahrzeuge schob. Nachdem die Polizisten den Mann gestellt hatten, habe sich gezeigt, dass dieser keine Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus stand er unter Alkohol und Drogen. Sein Pkw sei weder ordnungsgemäß zugelassen noch versichert gewesen. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt.