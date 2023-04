An der Schwimmhalle in Weißenfels West (Foto) festhalten oder einen Neubau in Langendorf wagen?

WEISSENFELS/MZ - An der Sanierung der Schwimmhalle in Weißenfels West festhalten oder einen Neubau am Langendorfer Freibad wagen? Diese Frage treibt nicht nur den Weißenfelser Oberbürgermeister, Stadtrat und Sport- und Freizeitbetrieb um, sondern auch die Bürger. Das hat eine Straßenumfrage auf dem Marktplatz und in der Jüdenstraße gezeigt.