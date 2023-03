Der Sport- und Freizeitbetrieb muss das Fördergeld für die Sanierung der Schwimmhalle in Weißenfels zurückzahlen. Ihre Fertigstellung wird immer unwahrscheinlicher.

Schwimmhallen-Sanierung in Weißenfels wird zum Millionen-Desaster

Die Sanierung der Schwimmhalle in Weißenfels West droht unvollendet zu bleiben. Ein Neubau in Langendorf könnte wirtschaftlich nachhaltiger sein.

Weißenfels - Der Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels muss 1,6 Millionen Euro Fördergeld für die Sanierung der Schwimmhalle in Weißenfels West an das Land Sachsen-Anhalt zurückzahlen. Das hat der Geschäftsführer des kommunalen Eigenbetriebes am Dienstagabend im Betriebsausschuss verkündet.