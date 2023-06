Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ - Die Sonne steht hoch am Himmel, als am Samstagnachmittag um kurz nach 14 Uhr etliche Schwimmer am Mondsee in Hohenmölsen sehnsüchtig auf den Start warten. Björn Grübel, Abteilungsleiter beim VfL 1990 Gera, dem Ausrichter des inzwischen 15. Mondseeschwimmens, hat noch ein paar Schwierigkeiten, den Teilnehmern den Streckenverlauf zu vermitteln. Nach ein paar Nachfragen, welche Boje denn nun in welcher Reihenfolge umrundet werden soll, ist alles geklärt und es geht ins Wasser. Hohenmölsens Bürgermeister, Andy Haugk (parteilos), zählt den Countdown runter und lässt die Starterklappe zuschnellen. Dann geht es geht los: 1,5 Kilometer, quer durch den Mondsee.