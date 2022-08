Schwerer Unfall in Weißenfels: Passantin auf Fußgängerüberweg von Auto angefahren

In Weißenfels ist eine Frau auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Weissenfels/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Merseburger Straße in Weißenfels ist am Dienstagmittag eine Frau schwer verletzt worden, als sie auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren wurde.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Passantin in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an, heißt es seitens der Beamten.