Schwangerschaft in der Corona-Pandemie - Mütter aus Weißenfels berichten

Weissenfels - Babymassagekurse, Tragekurse, Babyschwimmkurse, all das musste in den vergangenen Monaten pandemiebedingt ausfallen. „Das ist sehr schade für Frauen, die ihr erstes Kind bekommen“, sagt Nadja Laue. Auch die Weißenfelserin hat am 28. Januar eine Tochter zur Welt gebracht. Da die kleine Lumina aber bereits ihr sechstes Kind ist und sie bereits mit ihren vorherigen Kindern an solchen Angeboten teilgenommen habe, sei das für sie nicht schlimm gewesen. „Ich sehe das eher als ein Luxusproblem. Als wir geboren wurden, gab es das auch nicht und aus uns ist trotzdem was geworden“, sagt Nadja Laue, die sich aber regelmäßig mit einer Krabbelgruppe treffe. Auch ihre Hebamme sei sowohl zur Vor- als auch zur Nachsorge stets erreichbar gewesen.