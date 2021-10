Schütz-Musikfest in Weißenfels: Klänge wandern durch den Raum

Weissenfels/MZ - Mit der Uraufführung einer Klanginstallation des Leipziger Komponisten Fabian Russ und des Sounddesigners Carlo Grippa ist am Donnerstagnachmittag im Weißenfelser Heinrich-Schütz-Haus das diesjährige Heinrich-Schütz-Musikfest in fünf mitteldeutschen Städten eröffnet worden. Russ arbeitet als Orchestroniker und interpretiert klassische Musik mit Hilfe moderner Kompositionsweise, Sounddesign und Audiotechnik neu.

Anlässlich des bevorstehenden Schütz-Jahres zum 350. Todestag des Komponisten ist auf Grundlage der Werke von Schütz ein vierteiliger Zyklus „Kaleidoskop der Räume“ entstanden. Der dritte Teil hatte nun in Weißenfels seine Premiere. Er bezieht sich auf die Johannes-Passion, die der Barockkomponist 1666 in seinem Alterssitz Weißenfels komponiert hat. Eigens für die Aufführung im Weißenfelser Schütz-Haus wurde ein Acht-Kanal-Version erstellt. Im November soll das Werk in einem halbkugelförmigen Klangdom mit 32 Hightechboxen in der Kirche des Zeitzer Franziskanerklosters zu hören sein.

„Es war beeindruckend, wie die Klänge durch den Raum wandern“

Faszinierend war das Klangerlebnis schon in der „kleinen“ Variante. „Es war beeindruckend, wie die Klänge durch den Raum wandern“, sagte Robert Brückner, Chef des Weißenfelser Kulturamtes, nach der 23-minütigen Aufführung. Das Werk wird jetzt bis zum 17. Oktober täglich außer am Montag im Schütz-Haus präsentiert. Beginn des Zyklus ist jeweils um 12 Uhr, 13.30 Uhr und 15 Uhr.

Am Abend wurde das Musikfest in der Weißenfelser Marienkirche im großen Rahmen eröffnet. Zu Gast war Capella de la Torre, ein Ensemble für Bläsermusik des späten Mittelalters. Christina Siegfried, Intendantin des Schütz-Musikfestes, würdigte zu Beginn im Beisein von Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) die „Opulenz des Festprogramms“, das Musikliebhaber im Schütz-Jahr bis November 2022 in Mitteldeutschland erwartet.

Das Programm des Festes unter www.schütz-musikfest.de