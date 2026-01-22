weather heiter
  4. Kultur in Weißenfels: Schütz-Haus vor dem Umbau - Diese Veranstaltungen sind geplant

Die Musikergedenkstätte in der Weißenfelser Nikolaistraße wird Anfang April für mindestens drei Jahre geschlossen. Wie das Haus dennoch präsent bleiben will.

Von Andreas Richter 22.01.2026, 10:00
Das Weißenfelser Heinrich-Schütz-Haus im Sonnenschein, daneben der Plattenbau, der abgerissen werden soll.
Weißenfels/MZ. - Weissenfels/MZ. Maik Richter will keine kleinen Brötchen backen. „Wir haben Großes vor“, sagt der Leiter des Weißenfelser Heinrich-Schütz-Hauses und sieht erwartungsfroh einem Jahr entgegen, das es tatsächlich in sich hat. Am Ostermontag, 6. April, wird die Musikergedenkstätte zum letzten Mal für mindestens drei Jahre geöffnet sein. Danach beginnen Umbau und Erweiterung einer der bedeutendsten Weißenfelser Kulturstätten (siehe Beitrag „Plattenbau...“).