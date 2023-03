„FranceMobil“ war am Montag zu Gast bei der Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“ in Lützen und hat den Schülern die Fremdsprache auf authentische Weise näher gebracht.

Lützen/MZ - Der Französischunterricht beginnt an der Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“ (FGS) in Lützen am Montag mit einer kleinen Lüge: Die Französin Laurie Virtel ist zu Besuch und sagt den Schülern, dass sie leider kein Deutsch verstehe und die Verständigung deswegen nur in ihrer Muttersprache erfolgen könne.