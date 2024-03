Rund 100 Schüler haben am Freitag in Weißenfels ihr Können gezeigt.

Schüler begeistern in der Aula des Goethegymnasiums

Die neu gegründete Schülerband des Goethegymnasiums hat am 8. März bei der Veranstaltung "Schulen im Duett" ebenfalls auf der Bühne gestanden.

Weißenfels - In Weißenfels haben Musikbegeisterte am Freitagabend die Qual der Wahl gehabt. Denn nicht nur im Weißenfelser Kulturhaus bei der Frauentagsfeier, sondern auch in der Aula des Goethegymnasiums konnte man jungen Talenten lauschen. Das gastgebende Gymnasium und die Kreismusikschule des Burgenlandkreises hatten erstmals gemeinsam zu einem Konzert eingeladen.

Knapp 300 Gäste ließen sich diese musikalische Talentschau nicht entgehen und lauschten gebannt einem zweistündigen Programm. Rund 100 jugendliche Musizierende zeigten ihr Können und ernteten für ihre Darbietungen viel Applaus. Auch die Mitglieder der neu gegründeten Schulband des Goethegymnasiums standen auf der Bühne und stimmten bekannte Titel an. Beispielsweise der Welthit „Baker Street“ des britischen Rockmusikers Gerry Rafferty oder „Unscharf mit Katze“ von der deutschen Band „Element of Crime“.