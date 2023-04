In der Grundschule Hohenmölsen hat es am Dienstagmittag einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Schrecksekunde in Hohenmölsen: Grundschule kurzzeitig geräumt - Feuerwehr rückt an

Hohenmölsen/MZ/TOS - Schrecksekunde in der Grundschule Hohenmölsen: Zu der Einrichtung in der Nordstraße musste Dienstagmittag um 11.41 Uhr die Feuerwehr anrücken. In einer Lehrküche war auf einem Herd Essen angebrannt, teilte die Hohenmölsener Ortsfeuerwehr mit. Ein Kind hatte Rauch entdeckt und daraufhin den Feuermelder gedrückt – gleichzeitig sei auch ein Rauchmelder angesprungen. Die Schule musste in der Folge kurzzeitig geräumt werden.

Für die Feuerwehr bestand vor Ort aber kein großer Handlungsbedarf. In der Zwischenzeit sei der Topf bereits vom Herd genommen worden. „Wir mussten quasi nur lüften und alles kontrollieren“, sagte Einsatzleiter Steffen Barthel. Mit sieben Kameraden war die Ortsfeuerwehr vor Ort, die ebenfalls alarmierten Wehren aus Taucha, Rössuln, Granschütz und Werschen konnten den Einsatz während der Anfahrt bereits abbrechen und zu ihren Gerätehäusern zurückkehren.

Auf Instagram lobte die Feuerwehr den Umgang mit der Situation. Lehrer und Erzieher hätten alle Schüler ordnungsgemäß aus dem Gefahrenbereich gebracht und beruhigt.