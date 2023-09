Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leißling - Gänsehaut-Feeling verspricht Center-Managerin Claudia Theilig für das große Jubiläumsfest am letzten September-Wochenende. Dann nämlich feiert das Shoppingcenter „Schöne Aussicht“ in Leißling sein 30-jähriges Bestehen. Drei Tage lang will man die Gäste mit einem vielfältigen Programm begeistern.