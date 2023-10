Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teuchern - Rummel ist nur einmal im Jahr - und zwar pünktlich zum Parkfest im August. So ist man es in Teuchern seit vielen Jahren gewohnt. Darum rieb sich so mancher Passant in den letzten Tagen verwundert die Augen, als er am sogenannten RTS-Platz an der Mühlstraße vorbeikam. Denn dort wird seit Tagen erneut geschraubt und gehämmert, Fahrgeschäfte und Losbuden aufgebaut. Nur knapp sechs Wochen nach dem Parkfest öffnet am Samstag für die Einwohner überraschend mit dem Herbstmarkt erneut ein Rummel in Teuchern seine Tore.