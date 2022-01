Schon der dritte Angriff: Unbekannte attackieren erneut Barbier-Filiale in Weißenfels

Am Wochenende wurde die Filiale eines Barbier-Geschäfts in Weißenfels angegriffen.

Weissenfels/MZ - Die Polizei im Burgenlandkreis korrigiert auf MZ-Nachfrage ihre Pressemitteilung vom Wochenende: Am Samstagmorgen wurden nicht zwei Barbier-Geschäfte, sondern nur eine Filiale an der Ecke Merseburger-Straße/Gottschedstraße in Weißenfels angegriffen. Unbekannte hatten zwischen 5 Uhr und 7.30 Uhr die Scheiben des Geschäfts mutwillig mit einem hammerähnlichen Gegenstand zerstört. „Die Tatzeit kann so eng eingegrenzt werden, da der Bereich von der Polizei bereits verstärkt bestreift wird“, heißt es in der Pressemitteilung. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Das Friseurgeschäft gehört zur Kette „Barbier Arkan“. Der Besitzer, Arkan Akram Ghulam, betreibt fünf Filialen in Weißenfels und weitere in Merseburg. Seit Anfang des Jahres sind die in der Saalestadt wiederholt von unbekannten Tätern angegriffen worden. Am 1. Januar und am 9. Januar wurden bereits die Scheiben von zwei Arkan-Filialen in der Saalstraße und in der Jüdenstraße zerstört (wie die MZ berichtete).

Welches Motiv hinter den Sachbeschädigungen steckt, ist weiter unklar. Die Polizei fahndet nach den Tätern und will sich zu möglichen Hintergründen nicht äußern. „Wegen laufender Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte zum Stand der Strafverfahren erteilt werden“, so eine Polizeisprecherin.

Wie schon bei den Attacken Anfang Januar berichtet die Polizei auch jetzt nicht von Diebstählen. Offenbar hatten es die Angreifer erneut nur auf die Schaufensterscheiben des Geschäfts abgesehen.