Schlüssel in der Umkleide geklaut: Diebe stehlen Sporthallennutzerin in Lützen den Pkw

Lützen/MZ - In der Pestalozzistraße in Lützen ist am Montagabend ein Pkw gestohlen worden. Laut Polizei hatten der oder die Täter zuvor den Schlüssel aus der Handtasche der Eigentümerin entwendet, die diese in der Umkleide einer Sporthalle abgelegt hatte. Nach dem Auto wird nun gefahndet.