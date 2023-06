17 Grundstücke betroffen Schluss mit Klärgruben: Schweßwitz bei Lützen wird an die Kanalisation angeschlossen

Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (ZWA) Bad Dürrenberg schließt in Schweßwitz 17 Grundstücke an die zentrale Abwasserentsorgung an. Was das für die Anwohner bedeutet und wie hoch die Kosten sind.