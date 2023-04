Weißenfels/MZ - Gute Nachrichten für Wasserwanderer und Bootfans: Am Freitag, 28. April, starten die Schleusen an der Saale und an der Unstrut im Burgenlandkreis mit ihrem Betrieb. Das gab der Burgenlandkreis bekannt, der mit Land und Saalekreis den Schleusenbetrieb finanziell und personell absichert. Die Schleusenzeiten liegen demnach wie folgt: Donnerstag bis Montag sowie an Feiertagen 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. In den Sommerferien (6. Juli bis 16. August) werden die Schleusen täglich in den genannten Zeiten geöffnet. Die Schleusen Wendelstein (Unstrut) und Oeblitzschleuse sind wegen Reparatur geschlossen. Dort müssen Boote umgetragen werden.