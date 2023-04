Markröhlitz/MZ - Dass Traktoren, Oldtimer, Mopeds und Co. viele Liebhaber anziehen, zeigen die regelmäßigen Treffen der regionalen Schlepperfreunde. Das zehnjährige Jubiläum in Markröhlitz hat vergangenes Jahr aber alle Grenzen gesprengt und mit dem Besucherandrang das halbe Dorf lahmgelegt (die MZ berichtete). Dieses Jahr geht das Nostalgie- und Schleppertreffen in eine neue Runde und verspricht neben großen und kleinen Motoren auch wieder einen Teile- sowie Bauernmarkt und ein Konzert am Vorabend. Damit die Parkplatz-Situation dieses Jahr etwas geordneter abläuft, haben sich die Organisatoren einen Plan überlegt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.