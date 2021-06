Schlemmen und Musik zum Jazzfrühstück in Weißenfels genießen

Weissenfels - Musikalisch und genussvoll wird es am 4. Juli am Ufer der Saale am Bootsverleih in Weißenfels. Der Stadtmarketingverein lädt zu seinem „Jazzfrühstück“ ein. Ab 9 Uhr gibt es das reichhaltige, leckere und kulinarische Angebot, kündigt Heiko Frischleder an. Er und seine Mitarbeiter vom Café&Bootsverleih müssen es wissen. Schließlich bereiten sie die verschiedenen Getränke, Aufschnitte, Aufstriche zu, sorgen für deftiges Rührei, für Obst und Gemüse.

Anmeldung nötig

Aufgrund der Verordnungen in der Pandemie sind vorherige Anmeldungen nötig. Zum einen, um die Besucherzahlen im Blick zu haben und zum anderen, um die Kontakte bei Bedarf nachverfolgen zu können.

„Es wird ein richtiges Schlemmerfrühstück und gleichzeitig eine schöne kulturelle Veranstaltung“, verspricht Frischleder. Bierzeltgarnituren werden aufgestellt und während es sich die Gäste schmecken lassen, gibt es zudem auch noch handgemachte Musik. Zu erleben ist die „Burgen-Jazz-Band“, die auf Nachfrage der Veranstalter sofort ihre Zusage gab. Die Künstler präsentieren traditionelles Dixieland, Oldtime-Jazz und bekannte Schlager. So sind unter anderem Lieder wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Wochenend und Sonnenschein“, oder auch „Hallo kleines Fräulein“ zu erleben. Dabei suchen die Künstler auch Kontakt zu ihrem Publikum, indem sie zwischen den Reihen musizieren, kündigen die Veranstalter an.

Die bereits vierte Auflage

Es ist das bereits vierte Jazzfrühstück und wie Heiko Frischleder sagt, nahmen in jedem Jahr die Besucherzahlen zu. Bislang war es immer als Abschlussveranstaltung in das jährliche Saalefest eingebettet gewesen, außer im vergangenen Jahr, weil da keine Veranstaltungen stattfinden durften. Das Saalefest fällt in diesem Jahr wegen der Pandemie erneut aus, aber Stadtmarketingverein und Bootsverleih wollen mit dem Jazzfrühstück den Menschen einen kleinen Hoffnungsschimmer bieten. (mz)

Infos/Anmeldungen per E-Mail: mail@bootsverleih-weissenfels.de; per Telefon montags bis freitags 03443/2198344