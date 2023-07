Die Kirsch- und Apfelernte beim Obstbauer Diethe in Goseck läuft dieses Jahr so schlecht wie nie. Wieso das nur ein Problem von vielen ist und die Zukunft ungewiss bleibt.

Schlechte Ernte: Obstbauer in Goseck kämpft mit niedrigen Preisen

Kirschernte in Goseck: Auf der Plantage von Silvio Diethe pflücken Erntehelfer aus Rumänien, unter anderem Gabriel Barbo.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Goseck/MZ - Saftig und süß sind die Kirschen, die derzeit auf der Plantage von Silvio Diethe in Goseck geerntet werden. Nur ein bisschen mehr könnten es sein: „Die Bäume müssten voller hängen“, sagt der 59-Jährige. Für ihn ist es das 30. Jahr als Obstbauer und auch die 30. Ernte. Zum Feiern ist ihm trotzdem nicht zumute, denn in dieser Saison läuft es besonders schlecht: „So schwachen Behang wie in diesem Jahr gab es noch nie.“