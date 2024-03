Aufnahmen einer Straßenschlacht im Herrmannsgarten sorgen in den sozialen Netzwerken für Empörung. Wieso ist die Gewalt in Weißenfels so eskaliert?

Herrmannsgarten in Weißenfels gilt als Problemstraße in Weißenfels.

Weißenfels - Es sind Aufnahmen, die verstören und die zu einem gewaltigen Echo in den sozialen Netzwerken in Weißenfels geführt haben. Am Mittwochmorgen greifen sich mehrere Menschen auf offener Straße in Herrmannsgarten gegenseitig an. Männer malträtieren einander mit Brettern und Stuhlbeinen. Es wird geschlagen, geschrien und geblutet. Ein Beteiligter versucht augenscheinlich sogar andere Menschen mit einem Wagen umzufahren.