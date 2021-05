Schlachthof Weißenfels fährt nach Havarie langsam wieder hoch

Weissenfels - Nach dem Brand in einem Trafo-Haus hat der Weißenfelser Schlachthof den Betrieb in der Nacht zum Donnerstag und am Tage schrittweise wieder hochgefahren. Wie das Unternehmen auf MZ-Anfrage weiter informierte, konnte am Donnerstagmorgen auch eine Testschlachtung durchgeführt werden. „Unser Ziel ist es, die Schlachtung am Donnerstag auf 50 Prozent wieder hochzufahren“, so Unternehmenssprecher Fabian Reinkemeier. Für Anfang nächster Wochen sei die volle Auslastung der Schlachtkapazitäten das Ziel. Zerlegung, Verpackung und Versand sollten bereits an diesem Donnerstag wieder auf Normallast mit reduzierter Menge laufen.

Der Brand hatte sich am Mittwochnachmittag im Weißenfelser Schlachthof ereignet (die MZ berichtete). Verletzt wurde niemand, die alarmierte Feuerwehr konnte schlimmere Auswirkungen verhindern. Zum Umfang des entstandenen Schadens konnte der Unternehmenssprecher am Donnerstag noch keine Angaben machen. (mz/ari)