Schleuserbande vor Gericht Illegale Arbeiter für Schlachthof in Weißenfels: Schleuserbande soll 1,5 Millionen Euro kassiert haben

Prozessauftakt am Landgericht in Halle: Jetzt stehen die Chefs der Schleuser-Bande vor Gericht, die 2019 und 2020 mehr als hundert Menschen illegal nach Deutschland geholt und vor allem an die Fleischindustrie in Weißenfels verkauft haben sollen.