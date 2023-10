Im Weißenfelser Ortsteil haben viele Freiwillige am Freitagabend ein tolles Programm auf die Beine gestellt.

Schauriges Spektakel lockt trotz Regen viele Kinder an

Halloween-Veranstaltung in Markwerben

Markwerben - Unzählige Hexen haben am Freitagabend ihr Unwesen in Markwerben getrieben. Nur durch den beherzten Einsatz vieler Jungen und Mädchen konnte der Weißenfelser Ortsteil von ihnen befreit werden. Zuvor haben die Kinder beim Markwerbener Halloween-Spektakel an neun Stationen verschiedene Zutaten eingesammelt, um die Besen der Hexen zu reparieren, damit diese davon fliegen können.