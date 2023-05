Scharnhorstfest 2023 in Großgörschen: Das sind die Höhepunkte am Wochenende

Großgörschen/MZ - Geschichte, Gedenken, Gefechte: Dieses Wochenende verwandelt sich Großgörschen wieder in eine Hochburg für Historien-Fans. Denn das alljährliche Scharnhorstfest steht an und verspricht ein volles Programm von Freitag bis Sonntag. Die drei Tagen haben jeweils eigene Schwerpunkte: Am Freitag wird das Fest eröffnet, am Samstag dreht sich alles um die historischen Aspekte der Zeit der Befreiungskriege und der Sonntag bietet zum Abschluss verstärkt Angebote für Familien.