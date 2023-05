In Weißenfels ist ein Sattelzug in der Nacht zum Mittwoch auf einem Firmengelände ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit zwölf Kameraden im Einsatz.

Sattelzug in Weißenfels ausgebrannt - 40.000 Euro Schaden

Brand in Weißenfels

In der Nacht ist in Weißenfels ein Sattelzug ausgebrannt. (Symbolbild)

Weißenfels/DPA - In Weißenfels ist ein Sattelzug in der Nacht zum Mittwoch auf einem Firmengelände ausgebrannt. Ein weiterer Lkw und ein Baum wurden beschädigt, wobei ein Sachschaden von über 40.000 Euro entstand, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Die Feuerwehr war am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr mit vier Fahrzeugen und zwölf Kameraden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.