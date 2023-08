Auf dem Weißenfelser Schloss Neu-Augustusburg gab es am Samstag einen Einblick in die letzte Ruhestätte der Herzöge in der Fürstengruft. Warum das viele Besucher anzieht.

Weissenfels/MZ - Normalerweise ist die Treppe vor dem Altar in der Weißenfelser Schlosskirche mit einer schweren Holztür abgedeckt. Doch am Samstag steht sie offen. Im Stundentakt schlängeln sich hier Besucher die engen Stufen hinunter und gehen einen Gang entlang, bis sie in sechs Meter Tiefe in der Gruft ankommen. Hier ruhen in 38 Sarkophagen die Überreste der Weißenfelser Herzogsfamilie. Einmal im Monat wird die Fürstengruft für Führungen geöffnet. Und die Besucher nehmen das Angebot gerne an.