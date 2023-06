Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Leer ist es dieser Tage in den Ausstellungsräumen des Weißenfelser Kunstvereines „Brandsanierung“ in der Novalisstraße geworden. Wo sonst Stühle und weiteres Mobiliar stehen und Kunstwerke ausgestellt sind oder an den Wänden hängen, ist alles ausgeräumt worden. Dafür wurde aber der Boden mit schützender Folie und mit Vlies ausgelegt und abgeklebt. Es waren Vorbereitungen innerhalb eines Projektes von Schülern einer Abschlussklasse der Berufsbildenden Schulen II des Burgenlandkreises in Weißenfels. Sie absolvieren ein so genanntes Berufsvorbereitungsjahr im Bereich Farbtechnik, Ernährung, Hauswirtschaft und vier dieser jungen Leute haben in dieser Woche zwei Räume in der „Brandsanierung“ renoviert.