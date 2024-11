Schwarzbau an Weißenfelser Schwimmhalle? Sanierung des Weißenfelser Hallenbads soll gestoppt werden

Hallenbad-Desaster: Der Weißenfelser Oberbürgermeister ruft den Landesrechnungshof an und will die Reißleine ziehen. Welche neuen Beschlüsse er dem Stadtrat vorlegen will.