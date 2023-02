Weißenfels/MZ - Musik hallt über die Flure, irgendwo kreischt eine Säge, in der künftigen Aula schwingt jemand den Scheuerlappen. An diesem Dienstag herrscht in dem alten Backsteinbau der Weißenfelser Neustadtschule emsiges Treiben. Kein Wunder auch, es ist das Finale einer langen Geschichte: Nach zweieinhalb Jahren Sanierung beginnt nach den Winterferien am kommenden Montag wieder der Unterricht in der Sekundarschule im Weißenfelser Norden.