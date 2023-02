Die Güntherstraße in Lützen soll in diesem Sommer umfassend saniert werden. Die Stadt und der Burgenlandkreis teilen sich das Projekt. Doch die Pläne bleiben nicht ohne Kritik.

Sanierung der Güntherstraße in Lützen: Warum Natursteine für Kritik sorgen

Die Güntherstraße in Lützen wird diesen Sommer von Stadt und Landkreis umfassend saniert. Die aktuellen Natursteine werden für die neuen Zufahrten und Stellflächen wiederverwendet. Das sorgt auch für Kritik.

Lützen/MZ - Marode Gehwege, huckeliges Kopfsteinpflaster und ein Parkplatz, der die Bezeichnung kaum verdient: Die Güntherstraße in Lützen ist in schlechtem Zustand. Doch nicht mehr lange: Im Sommer dieses Jahres soll die Straße inklusive Gehwege, Zufahrten, Parkplatz und Co. grundlegend saniert werden. Das Projekt teilt sich die Stadt Lützen mit dem Burgenlandkreis als sogenannte Gemeinschaftsmaßnahme.