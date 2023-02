Zwei Gebäude der Grundschule in Teuchern müssen trockengelegt werden. Wegen „unvorhergesehenen Erkenntnissen“ wird das Ganze jetzt teurer als gedacht.

Sanierung der Grundschule in Teuchern wird teurer als geplant

Teuchern Bürgermeister, Marcel Schneider (parteilos) zeigt die Schäden durch Feuchtigkeit in der Grundschule in Teuchern.

Teuchern/MZ - Die Trockenlegung zweier Gebäude der Grundschule in Teuchern kostet die Stadt mindestens rund 36.700 Euro mehr als gedacht. Das zusätzlich notwendige Geld aus der Haushaltskasse hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag freigegeben.