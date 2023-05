In dem Erholungspark hat sich den Winter über einiges getan. Warum es gute Nachrichten in Sachen Pegel gibt und welche neuen gastronomischen Angebote es geben soll.

Saisonstart am Wochenende: Wann die Rutsche am Mondsee wieder genutzt werden könnte

Die Rutsche am Mondsee ist aufgrund des geringen Wasserstandes seit mehreren Jahren schon nicht mehr in Betrieb.

Hohenmölsen/MZ - Der Start musste nach hinten verschoben werden: Ursprünglich sollte diesen Montag mit dem Badebetrieb am Mondsee begonnen werden. Da das Wetter Anfang der Woche aber noch nicht sonderlich zum Baden eingeladen hat, soll es nun erst an diesem Samstag losgehen, wenn Temperaturen über 20 Grad Celsius erwartet werden. Das teilte der Zweckverband „Erholungspark Mondsee“ via Facebook mit. Doch ob nun eine Woche früher oder später: Die Verantwortlichen sind bereit für die neue Saison. Die MZ gibt einen Überblick, was am Mondsee gerade alles los ist.