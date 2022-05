Saison im Weißenfelser Freibad beginnt am 1. Juni

Womit die Freizeitoase in diesem Jahr punkten will.

Weißenfels/MZ - Wer in diesem Sommer im Weißenfelser Freibad von malerischen Stränden auf Hawaii träumen sollte, der erfährt zumindest, wieviel Kilometer er zu seinem Sehnsuchtsort zurücklegen müsste. Im letzten Winter hat Rettungsschwimmer Steffen Sauer einen bunten hölzernen Wegweiser gebaut. Am Eingang zum Bad weist dieser nun in alle Himmelsrichtungen: Von der ganze 50 Meter entfernten Ruhezone bis hin zur Inselkette im Pazifik.