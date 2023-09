Die Saale-Unstrut-Tourismusgesellschaft hat sich einiges vorgenommen, um nicht nur Menschen in die Region zu locken, sondern auch um für neue Mitarbeiter in der Branche zu werben.

Die Weinhänge an der Saale und Unstrut, wie hier bei Burgwerben, sind ein Aushängeschild der Region. Doch habe der Burgenlandkreis „so viel mehr, als nur Wein zu bieten“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Wie fast jede Branche hat auch der Tourismus mit Fachkräfte-, beziehungsweise generell Arbeitermangel zu kämpfen. Mit der Kampagne „Leben und Arbeiten in Saale-Unstrut“ möchte die Saale-Unstrut-Tourismusgesellschaft deshalb um Mitarbeiter in der Tourismusbranche werben. Die Kampagne, bei der unter anderem „bisherige Mitarbeiter mit Videos“ auf die Attraktivität dieser Berufe hinweisen möchten, soll Ende September starten. Darüber informierte Antje Peiser, Geschäftsführerin der Saale-Unstrut-Tourismusgesellschaft am Donnerstag im Wirtschafts- und Tourismusausschuss des Kreistags.