Vor Ort mussten Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Ins Krankenhaus musste jedoch keiner, teilten Polizei und Feuerwehr am Abend mit.

Rund 60 Feuerwehr-Einsatzkräfte vor Ort: Getreidefeld in Nellschütz brennt

Nellschütz/MZ/TOS - Auf einem Getreidefeld in Nellschütz haben am späten Sonntagnachmittag rund 33 Hektar gebrannt. Etwa 60 Einsatzkräfte der Lützener Feuerwehren und der Weißenfelser Feuerwehr mussten ausrücken, um das Feuer zu löschen, teilte Lützens Stadtwehrleiter Florian Krell am Abend auf MZ-Nachfrage mit. „Wir haben die Restlöscharbeiten gerade beendet und packen jetzt zusammen“, sagte Krell gegen 18.30 Uhr.