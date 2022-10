Rotes Kreuz baut am Weißenfelser Südring neues Pflegeheim

Weißenfels/MZ - „Das ist schon das dritte Pflegeheim, das ich entstehen sehe“, sagt Doris Hosemann. Die heute 78-Jährige hat als ehemalige Geschäftsführerin des Kreisverbandes Weißenfels des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in den vergangenen drei Jahrzehnten ihre Spuren hinterlassen. Noch heute ist sie ehrenamtliche Vizepräsidentin. Am Dienstag gehörte sie zu den Gästen des symbolischen Auftakts für ein weiteres Großvorhaben des DRK: In den nächsten fünf Jahren will der Kreisverband rund elf Millionen Euro in ein neues Pflegeheim am Weißenfelser Südring investieren.