Der historische Gasthof „Roter Löwe“ am Markt in Lützen steht leer und soll seit Jahren saniert werden. Doch es fehlt an Geld. Das ist zwar immer noch nicht da, Pläne für den Umbau gibt es aber schon.

Lützen/MZ - Der historische Gasthof „Roter Löwe“ ist für die Stadt Lützen das sprichwörtliche „erste Haus am Platz“ – zumindest war es das einmal. Eine Gaststätte gibt es hier seit dem Auszug des letzten Pächters vor zwei Jahren nicht mehr. Genutzt wird der Denkmalbau am Markt jetzt vorwiegend von Vereinen, die hier ab und an Feiern veranstalten. Doch viel mehr ist nicht möglich, schon allein wegen des schlechten baulichen Zustands. So gibt es von den Lützener Bürgern und Politikern seit Jahren den Wunsch, den „Roten Löwen“ auf Vordermann zu bringen. Woran es fehlte – und immer noch fehlt – ist Geld für die Sanierung. Doch jetzt wurde zumindest eine erste planerische Grundlage vorgelegt, die zeigt, was hier künftig mal möglich sein könnte.