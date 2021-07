Rote Bänke gegen Gewalt an Frauen werden in Weißenfels aufgestellt

In Rom stehen sie bereits: Die roten Banken, die ein Symbole der Ablehnung von Gewalt an Frauen darstellen. Die Initiative „Rote Bank“ wurde 2016 in Italien ins Leben gerufen

Weissenfels/MZ - Zwei Rote Bänke sollen in Weißenfels als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen aufgestellt werden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung des Weißenfelser Stadtrates hat dem Vorhaben auf seiner Sitzung am Montagabend zugestimmt. Die Initiative geht zurück auf einen Antrag des fraktionslosen Stadtrats Gunter Walther (Bündnis 90/Die Grünen).

Rote Bank ein Symbole der Ablehnung von Gewalt an Frauen

Die Initiative „Rote Bank“ wurde 2016 in Italien ins Leben gerufen. Seitdem sind weltweit solche Bänke als Symbole der Ablehnung von Gewalt an Frauen aufgestellt worden, seit 2020 auch in Deutschland. Wie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Katja Henze, im Ausschuss informierte, soll das Projekt nun gemeinsam mit dem Frauenarbeitskreis der Stadt und dem Frauenhausverein in Weißenfels umgesetzt werden. Der Plan: Je eine Bank soll in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen ihren Platz finden.

Dabei sollen die Bänke in einem bestimmten Rhythmus zwischen verschiedenen Standorten „wandern“. Geeignete Plätze in der Kernstadt könnten unter anderem der Markt, der Märchenbrunnen in der Neustadt oder die Aussichtsplattform an der Bergschule sein. Der „Umzug“ der Bänke könnte nach den Vorstellungen der Organisatoren jeweils mit einer besonderen Aktion, zum Beispiel einem Vortrag, verbunden werden.

„Ein solches Symbol öffnet vielleicht bei dem einen oder anderen das Herz“

Für das Projekt sollen Kooperationspartner wie Schulen, Vereine oder Bildungsträger gewonnen werden. Mindestens eine der Bänke soll bis zum 25. November, dem alljährlichen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“, aufgestellt werden.

„Ein solches Symbol öffnet vielleicht bei dem einen oder anderen das Herz“, sagte Birgit Peterz, die Leiterin des Weißenfelser Frauenhauses, im Ausschuss. Wie aktuell das Thema ist, zeige unter anderem die Tatsache, dass in den vergangenen rund 30 Jahren mehr als 2.000 Frauen und Mädchen als Opfer von Gewalt im Weißenfelser Frauenhaus Zuflucht finden mussten.