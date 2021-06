„Rote Bank“ in Weißenfels als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Eine rote Bank, wie sie bereits in Rom steht, soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen sein.

Weissenfels - Die Stadt Weißenfels soll sich an der Initiative „Rote Bank“ beteiligen, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Das sieht ein Antrag des fraktionslosen Stadtrates Gunter Walther (Bündnis 90/Die Grünen) vor, der jetzt im Stadtrat zur weiteren Diskussion in den Ausschuss für Stadtentwicklung verwiesen wurde.

Die Initiative „Rote Bank“ wurde laut Stadt im Jahr 2016 in Italien ins Leben gerufen. Seitdem seien weltweit zahlreiche rote Bänke aufgestellt worden, seit 2020 auch in Deutschland. Nach Ansicht Gunter Walthers sollte anlässlich des 100. Jubiläums des Internationalen Frauentages in diesem Jahr und des 40. Jubiläums des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen im Jahr 2021 auch in Weißenfels ein „Rote Bank“ aufgestellt werden. Finanziert werden sollte das Projekt über Spenden und Sponsoring. Auch in Weißenfels gibt es immer wieder Fälle von Gewalt an Frauen. Das hiesige Frauenhaus befindet sich laut Stadt an der Kapazitätsgrenze. (mz/ari)