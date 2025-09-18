Im Juli hatte die Drogeriekette Rossmann angekündigt, seinen Standort in der Weißenfelser Jüdenstraße aufzugeben. Wann genau die Filiale nun schließt und wann der Ausverkauf startet.

Weissenfels/MZ. - Anfang Juli hatte die Drogeriekette Rossmann ihren Weggang aus der Weißenfelser Innenstadt angekündigt. Nun gab das Unternehmen auf Anfrage bekannt, dass man die Filiale in der Jüdenstraße bereits am Donnerstag, 2. Oktober, schließen werde. Zudem werde es ab Samstag, 20. September, einen Ausverkauf geben, so das Unternehmen weiter. Die sieben Beschäftigten werden demnach ab Oktober in umliegenden Rossmann-Filialen eingesetzt, beispielsweise in Naumburg oder Hohenmölsen.

Schließung bereits 2021 im Gespräch

Über die Gründe des Weggangs aus der Weißenfelser Innenstadt schweigt das Unternehmen weiterhin. Bereits 2021 hatte Rossmann eine Schließung der Filiale in der Jüdenstraße in Erwägung gezogen. Diese hatte man damals aber abwenden können, nachdem sich unter anderem die Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch (CDU) für einen Verbleib am Standort eingesetzt hatte.