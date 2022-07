Romantik in Weißenfels: So lief der Start in die „Lange Kulturwoche“ zum Doppeljubiläum

Weissenfels/MZ - Zwei Herren stehen dieses Jahr in Weißenfels ganz besonders im Fokus: der Barockkomponist Heinrich Schütz und der Romantik-Dichter Georg Philipp Friedrich von Hardenberg alias Novalis. Anlässlich des 350. Todestags von Schütz und dem 250. Geburtstag von Novalis sind in der Saalestadt das ganze Jahr über Veranstaltungen zu ihren Ehren geplant. Am Freitag startete die erste „lange Weißenfelser Kulturwoche“ mit Konzerten, Stadtführungen und vielen interessanten Frauen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<