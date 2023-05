Die Schüler an der Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“ in Lützen lernen mit Roboter-Bällen programmieren. Was das mit schweren Maschinen, CNC-Fräsen und Berufsorientierung zu tun hat.

Lützen/MZ - Es ist gar nicht so einfach, die kleine leuchtende Kugel zum Drehen zu bewegen. Denn damit der „Sphero Bolt“ – ein App-gesteuerter Roboter-Ball – das macht, was man will, müssen zuvor die richtigen Befehle am Tablet programmiert werden. „Die Textbausteine müssen an die richtige Stelle und man muss aufpassen, dass man dabei nichts vergisst, sonst funktioniert am Ende das ganze Programm nicht“, erklärt Lilli Arnold.