Riesiges Regenüberlaufbecken in Kleinkorbetha errichtet

Das Regenrückhaltebecken in Kleinkorbetha ist fertiggestellt.

Weißenfels/MZ - Wenn es in den nächsten Tagen stark und lange regnen sollte, dann ist das Dörfchen Kleinkorbetha gut gerüstet: In diesen Tagen ist dort der Bau eines Regenrückhaltebeckens in der Bothfelder Straße abgeschlossen worden. Die Stadt Weißenfels hat eine riesige Grube mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1.500 Kubikmetern errichtet. Jürgen Kuspick von der Abteilung Tiefbau der Stadt erklärt: „Mit der Investition leisten wir einen entscheidenden Beitrag zum Schutz des Ortes vor Überschwemmungen und Schlammlawinen.“