Für fast fünf Millionen Euro entsteht in Lützen derzeit ein modernes Schulgebäude für die Freie Gesamtschule. Was es auszeichnet und wann es bezogen werden soll.

Erweiterungsbau an der Freien Gesamtschule Gustav Adolf feiert Richtfest

Richtfest in Lützen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lützen - Der letzte Nagel bei einem Richtfest ist traditionell dem Bauherrn vorbehalten. Und so steigt Lützens Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) am Mittwochmittag auf das Gerüst am Erweiterungsbau für die Freie Gesamtschule Gustav Adolf.