Warum der Kulturverein seit kurzem seinen Sitz am Merseburger Dom hat.

Thomas Krakow ist der Vorsitzende des Richard-Wagner-Zentrums Mitteldeutschland, das seit kurzem seinen Sitz am Merseburger Dom hat.

Weißenfels/MZ - Vor einem Jahr hat er das Richard-Wagner-Zentrum Mitteldeutschland in Weißenfels gegründet, wollte die Saalestadt als Wagner-Stadt bekannt machen. Jetzt hat Thomas Krakow den Sitz seines Kulturvereins nach Merseburg verlegt - und mit ihm auch gleich seinen Wohnsitz. Der Grund: „Nach langer Suche haben wir in Merseburg endlich Räume gefunden, in dem es möglich ist, eine Kulturstätte für den Komponisten zu errichten“, sagt der Vorsitzende. Der neue Sitz dafür ist nun die Merseburger Domklausur.