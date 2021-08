Rettungsschwimmer aus Weißenfels ist im Wasser in seinem Element

Weissenfels/MZ - Wenn sich jetzt bei herrlichem Sommerwetter das Weißenfelser Freibad mit Wasserratten füllt, dann sind auch Christian Finsel und Kollegen wieder voll gefordert. Der 28-Jährige ist einer der Rettungsschwimmer in der Freizeitoase.

Höhepunkt für Weißenfelser Rettungsschwimmer waren Masters-Weltmeisterschaften 2019 in Südkorea

Dabei ist das Wasser schon lange sein Element. „Mit fünf habe ich beim Weißenfelser Schwimmverein das Schwimmen gelernt“, erzählt Finsel. Als er damals Weltklasseschwimmerin Franziska van Almsick im Fernsehen bestaunen konnte, war das für den Jungen Ansporn genug. Von Kindesbeinen an ist der Weißenfelser bei Wettkämpfen im Wasser unterwegs. „Meinen ersten Wettkampf hatte ich mit neun“, erzählt er. Sein größter Erfolg als Jugendlicher: Mit 17 holte er einen dritten Platz über 100 Meter Rücken bei den Landesmeisterschaften in Sachsen-Anhalt.

Heute ist Christian Finsel Trainer beim Weißenfelser Schwimmverein und noch immer bei Wettkämpfen dabei. Hat unter anderem bei den Schwimmmeisterschaften der drei mitteldeutschen Länder mehrere Medaillen in seiner Paradedisziplin Rücken errungen. „Ein absoluter Höhepunkt waren für mich die Masters-Weltmeisterschaften 2019 in Südkorea“, erzählt er. Bei diesen Wettkämpfen für Amateursportler, die älter als 25 Jahre sind, gelang ihm über 200 Meter Rücken als Sechster das beste Ergebnis.

Rettungsschwimmer müssen erste Hilfe bei Blessuren leisten

Dass er sich im Wasser bestens bewegen kann, kommt dem jungen Mann bei seiner jetzigen Aufgabe natürlich entgegen. Dabei hat er zunächst eine dreieinhalbjährige Ausbildung als KfZ-Mechatroniker absolviert. Doch so richtig hat ihn dieser Beruf doch nicht gereizt. Und als er dann von einer Freundin erfuhr, dass sie Fachangestellte für Bäderbetriebe wird, wollte er das auch. 2019 fing er beim Weißenfelser Sport- und Freizeitbetrieb zunächst als Rettungsschwimmer an, derzeit ist er in der Umschulung zum Fachangestellten.

In diesen Tagen nun ist das Freibad am Kastanienweg sein sonniger Arbeitsplatz. Jeweils zwei Rettungsschwimmer sorgen in einer Schicht dafür, dass alles reibungslos läuft. Zu den Aufgaben gehören dabei weit mehr als der aufmerksame Blick übers Wasser und die beherzte Rettungsaktion im Ernstfall. Nicht selten müssen sie erste Hilfe bei Blessuren leisten.

Von Weißenfels nach Merseburg in der Hallensaison

„Kleinere Wunden oder Insektenstiche kommen immer mal vor“, berichtet der Rettungsschwimmer. Werktags wird an jedem Morgen das 2.500 Quadratmeter große Schwimmbecken von Schmutz befreit. Der Sprungturm muss ebenso regelmäßig gereinigt werden wie die Startblöcke am Becken. Wenn um 19.30 Uhr der Badetag endet, dann säubern die Mitarbeiter des Sportbetriebes noch die Liegewiese.

In wenigen Wochen geht die Freibadsaison zu Ende. Dann wird Christian Finsel zunächst als Rettungsschwimmer in der Merseburger Schwimmhalle arbeiten. Wird doch das Hallenbad in Weißenfels noch bis mindestens Februar saniert.